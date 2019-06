Võitlus Põlva haigla sünnitusosakonna eest jätkub

Bergmanni sõnutsi on Eesti Haigekassa esindaja talle juunikuisel kohtumisel öelnud, et 2020. aastast nemad enam Põlva haigla sünnitusteenust ei rahasta. Põlva vallavolikogu liige Tarmo Tamm küsis haigla juhilt, kus on need andmed kirjalikult fikseeritud. Tuli välja, et mingit kirjalikku otsust veel siiski pole. Põlva haigla nõukogu esimees Marek Seer selgitas, et haigekassa leping selgub tõenäoliselt alles detsembris, halvimal juhul veebruaris. Alles siis saab paberilt näha, milliseid teenuseid rahastatakse ja milliseid mitte.