KIRI: tänuavaldus valgalastele

Praeguseks on välja vahetatud torni talad ja pandud uus katus ning taastatud ilumunad nurkades. Jõudumööda on ka välisilmet taastatud. Kahjuks on vaja lubi-krohvi kohad uuesti parandada, sest eelmine krohv kipub lagunema. Selleks telliti nüüd Moostest tugevam lubikrohvisegu, mis sobib vanadele kivimüüridele.

Vihm ja õhuniiskus on palju kahju teinud ja selle likvideerimiseks kulub veel palju raha. Torni ees olev trepp saab lõplikult valmis augustis, sest trepi plaatide tegemine on meistritöö ja need tuleb valmistada spetsiaalsete vormidena eritellimusel.

Järge ootab teise trepi parandus. Saalis sees sai parandatud laes olevad augud, mis riivasid kaua aega meie kõigi silma. Tööde käigus selgus aga tõsiasi, et kogu lagi on vaja uuesti remontida, sest pragusid on üle lae väga palju. Alles siis saab hakata saali seinu taastama esialgsel värvitoonil. Rõdu ääres on värvi alt välja tulnud ilusad tähemotiivid.

Suur töö oli põranda ja elektrisüsteemi uuendamine. Taastatud on ka oma esialgses ilus kiriku mõlemad uksed. Juba kaua aega astume me kirikusse ilusal punasel vaibal, mis on samuti muretsetud tänu annetajatele.