Meil on plaanis seda protsessi vähemalt kuigivõrd konkretiseerida, teha täpsemaks. Haldusreformi ajal oli valitsusel nii-öelda kuldse käe võimalus – võis piire panna, sundliita. Põhiseadust ning omavalitsuste autonoomiat jälgiv õiguskantsler on leidnud, et tol perioodil oli see õigustatud. Aga kui igal ajal hakatakse omavalitsuse ellu sekkuma, kui kellelegi antakse kõrgem volitus, siis mina arvan ka, et see ei ole õige.