Pererühmad startisid varahommikul tantsupeole

Just pererühmade jaoks on valminud ka üks XX tantsupeo täiesti uutest tantsudest – Kalev Järvela loodud «Kirisabalind». See on kuus minutit pikk ja koosneb kolmest erinevast osast: esimesed kaks osa on mängud, viimane osa on inspireeritud ühest konkreetsest tantsust «Kiiguri-kaaguri». Kogu tants on sündinud pärimuslikust materjalist, mis on tänavuse tantsupeo jaoks seatud.