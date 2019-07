Valgas korraldati puhumisreid

«Praeguseks on kontrollitud juba sadakond autojuhti, kuid suuremad tegevused jätkuvad veel tunde. Paraku on ka juba patustanuid. Kellel on nädalavahetusel kokkupuudet olnud alkoholiga, oleks kindlasti soovitav enne rooli istumist oma kainuses veenduda. Kui on kahtlusi, siis rooli ära istu,» kirjutas Valga konstaablijaoskond oma sotsiaalmeedia lehel esmaspäeva hommikul.