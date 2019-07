Päästeamet kontrollib laulu- ja tantsupeoliste majutuskohtades tuleohutust

Kokku on kasutusel 20 maja, kus seitse ööd veedavad tantsupeolised ning 27 maja, kus kaheks-kolmeks ööks peatuvad laulupeolised, keskmiselt ööbib ühes koolimajas 450 peolist.

„Inimesi ööbib ühes kohas palju ning hooned on paljudele võõrad, kuid tulekahju tekkides peab olema kõigile selge, kuidas võimalikult kiiresti ja ohutult majast välja saab. Seetõttu käibki Päästeamet kõik majad läbi, et vaadata üle kõik tuleohutuse seisukohast olulised sõlmpunktid – tulekahju avastamise ja teavitamise süsteemid peavad olema töökorras, samuti peavad toimima kõik evakuatsiooniks vajalikud uksed ning valgustused,“ selgitas Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Ants Aguraiuja.

Kuna majutamine vajab vaba põrandapinda, siis tõstetakse ringi ka mööblit. Aguraiuja sõnul on siinkohal oluline silmas pidada, et mööblit ei ladustataks evakuatsiooniteedele, sest kui on vaja ohuolukorras ja kiirelt välja saada, osutuvad lauad ja toolid takistuseks.