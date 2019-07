Elektrilevi on sel aastal ehitanud üle 600 kilomeetri ilmastikukindlat elektrivõrku

„Kui vaadata selle aasta rikete statistikat, võib näha, et vaatamata aasta alguse paarile suuremale tormile on võrk rasketele ilmaoludele igati hästi vastu pidanud ja klientide jaoks töökindlamaks muutunud,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. Esimesel poolaastal oli Elektrilevi võrgus 5560 riket.

Möödunud aasta rikete koguarv 11 907 oli Elektrilevi võrgus kõigi aegade madalaim. „Tänavuse esimese poolaasta tulemus annab lootust, et liigume plaanipäraselt vähenevas rikete trendis ning järjepidev võrgu automatiseerimine ja paljasjuhtmete vahetamine ilmastikukindla maa- ja õhukaabli vastu annab oodatud tulemusi,“ lisas Tiisvend.

Tema sõnul on Elektrilevi viimastel aastatel enim keskendunud kaabelliinide paigaldamisele hajapiirkondades, kus heitlik ilmastik mõjutab puude kukkumisulatuses liine kõige rohkem ja kliendid on seetõttu pidanud taluma enam ka elektrikatkestustest tingitud ebamugavusi. „Tänaseks on siin liinide uuendamisel 90% tööd juba tehtud ja saame rohkem investeeringuid suunata suurematele ülekandeliinidele ja ka linnavõrkudele, mis samuti kaasaegseid lahendusi vajavad,“ selgitas Tiisvend.

Rikkeid on aidanud vähendada ka elektrivõrgu hooldustööd. „Plaanilised tööd elektrivõrgus on vajalikud, et tagada töökindel võrk. Samal ajal soovime neid korraldada selliselt, et hooldus- ja ehitustööd kliente võimalikult vähe häiriksid. Selleks teeme üha rohkem võrgutöid nii, et klientidele ei tekigi elektrikatkestust,“ ütles Tiisvend.

53% sel aastal tehtud elektrivõrgutöödest ei ole klientidele katkestust põhjustanud. Suur osa sellest on olnud võimalik tänu võrgu ümberjuhtimisele ehk teisisõnu hooldust vajav liinilõik on välja lülitatud ja samal ajal tagab katkematu elektriühenduse klientidele mõni teine liini osa. Samal ajal kasvab ka pingealuste ehk selliste tööde maht, kus töid tehakse spetsiaalseid töövõtteid kasutades väljalülitamata liinil. Viimase viie aastaga on katkestuseta elektrivõrgutööde osakaal tõusnud ligikaudu 10% võrra.