Eesti noored naudivad kiiret sissetulekute kasvu

SEB korraldatud uuring näitas, et on tõusnud töötavate noorte osakaal, kelle netosissetulek ületab 1200 € kuus. 2019. aastal teenis sellest kõrgemat palka 22% töötavatest noortest. Suurem osa noortest teenib siiski 800 kuni 1200 eurost palka. Kui tänavu jäi palk sellesse vahemikku 41% noortest, siis 2018. aastal oli see osakaal 38%. Aina suurenenud on ka noorte ootused oma tulevase sissetuleku suhtes. Mida vanem on noor, seda kõrgem on ka tema palgaootus: 20% 25-aastastest on veendunud, et nende palk hakkab olema üle 1500 euro kuus.