Tiit Vähi Valga Groupi käive vähenes 10 protsenti 4,3 miljonile

Suurema osa konsolideeritud käibest moodustasid tütarkontsern AS Silmet Grupp 1,25 miljoni euro ja 88,83-protsendilise osalusega AS Pühajärve Puhkekodu 2,87 miljoni euroga, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Tütarkontserni AS Silmet Grupp kõige olulisema osalusega ettevõte on AS Sillamäe Sadam, lisaks kuuluvad kontserni 50-protsendilise osalusega sidusettevõtted AS Silpower, AS Silport Kinnisvara ja AS Silsteve.