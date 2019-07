Noorkotkad ja kodutütred korraldavad esmakordselt militaarteemalise laagri

Militaarteemalise laagri eesmärk on noorkotkaste ja kodutütarde oskuste ja teadmiste arendamine ning noortele riigikaitse tutvustamine läbi teemakohaste tegevuste. Laagris õpitakse välioskusi, meditsiini, laskmist, taktikalist meeskonnatööd ja juhtimist.

Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm avab laagri algatuse tagamaid ning sõnab, et militaarteemalise laagri idee aluse panijad on noored ise, kes on ainest saanud Balti riikide vahelisest laagrist Baltic Guard ning Suurbritannia kadettide riigikaitselaagrist.