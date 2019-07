Tõrva Raadio väisab raadiolaineid viiendat aastat järjest

“Kohe saabuv viies sünnipäev on oluline, sest see näitab, et Tõrva noored on piisavalt motiveeritud, et teha juba tervelt viis aastat raadiot, millesugust teist Eestist ei leia. Samuti on viies sünnipäev märkimisväärne, kuna näitab, kui palju kohalikud noored omaalgatuslikult on valmis ära tegema - ilma palgata, lihtsalt oma lõbuks. Sel perioodil üritame tõsta tehtud töö rambivalgusesse, sest inimesed ei pruugi tajuda, kui keeruline raadio ettevalmistamine tegelikult on ja kui palju tööd me selle nimel teeme, et igal aastal kaks raadioperioodi oma kuulajateni tuua.” selgitas Rajamets.