Kuldar Leis: aitaks ettevõtjatel põlvkonnavahetust teha

Üheksakümnendatel aastatel taasiseseisvumise järgses vabas majanduses alustanud ettevõtjad olid enamasti tollal 25–40-aastased. Erastati või käivitati tänases mõistes traditsiooniline tööstus: puit, mööbel, toiduained, metall ja nii edasi. Toodeti Eesti turu jaoks, sest vajasime moodsamaid tooteid. Alustati eksporti peamiselt allhankena, sest tööjõu- ja toorainekulud olid odavamad kui vanas Euroopas.

Selline idüll on nüüdseks läbi. Suurimad kasvajad müüdi väliskapitalile maha, nendega oleks justkui kõik hästi, aga tihtipeale pole me seal enam ise tuleviku suuna otsustajad. Uus põlvkond, tänased kolmekümnesed teevad äppe ja Kagu-Eestisse tootmismeistriks oma loogikaga tulla ei taipa ega taha. Tegelikult on see ju väga aktsepteeritav, sest elu on edasi läinud.

Olles ettevõtja ja ettevõtluskonsultandina Kagu-Eestis omajagu vestlusi pidanud, joonistuvad välja kaks avalikkuses seni vähe käsitletud tüüpi.

Esimene on keskeas tegelane, kes on pikalt (tihti aastakümneid) teinud ühelaadilist tööd: näiteks ametnik, õpetaja või keskastmejuht, ja nüüd jõudnud tõdemusele, et tahaks teha hoopis midagi muud. Keskastmejuhist ettevõtjaks, raamatupidajast personalijuhiks, juhist koolitajaks. Kusjuures võimalikest pööretest rääkides inimestel silmad põlevad.

Tagasi hoiab vaid eestlaslik kartus, et mis teised must arvavad, kui ma teiste arust hakkama ei saa. Selliste suunamuutjate üle saab ainult rõõmu tunda. Isegi kui on tagasilöögid, väljuvad nad neist oluliselt targematena. Eestile annavad nad olulise väärtuse, sest tegelevad nüüd entusiastlikult oma meelis-alaga, vastupidiselt varasemale tuimale pinginühkimisele.

Teise seltskonnaga on aga keerulisem. Need on üheksakümnendatel noorepoolsetena alustanud ettevõtjad, teinud tublilt oma asja, rajanud tootmised, saavutanud pikaajalise suhte mõne Skandinaavia ostjaga, tehes sinna allhanget või mingit oma harjumuspärast toodet. Paraku on ta nüüdseks vanuses 60–70 eluaastat, temast targemat meeskonda tal ümber pole, puhkusel ta ei käi, sest «siis laguneb ju kõik koost», lapsed ei taha tema elutööd üle võtta, sest on läinud äppe tegema.

Sisimas on tal villand, ta tahab äri maha müüa või üle anda ning lõpuks närve ja konte puhata.