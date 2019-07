Aleviku solk jookseb ojja

Üks probleemiga hästi kursis olev inimene rääkis, et solki hakkas maapinnale voolama juba märtsis. Kõnealune koht asub Puka aleviku kõrval, üsna oja lähistel. Tõenäoliselt oli aleviku ühises kanalisatsioonisüsteemis tekkinud ummistus või lõhkes torustik.

Märtsis tekkinud olukorraga vallavalitsus kursis ei ole. Samas kinnitatakse, et tegu ei saa olla torustiku lõhkemisega, vaid pigem ummistusega. Põhjus selles, et torustik on isevoolne ja surveta. Vallavanema sõnutsi suudab sellise probleemi likvideerida Otepää Veevärk oma tehnikaga. Üleeilegi nirises solk vaikselt ojja ja lähedal võsa seest turritasid välja fekaalilaadsed kogumikud. Täpsemaid solgi koostisosasid ja reostuse ulatust praegu teada pole.