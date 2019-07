Arved Breidaks: laulu- ja nutupidu

Mehena on mõistagi mu kohus oma pisaraid varjata. Pole ju sünnis. Tunnete väljendamist peetakse ju üldiselt pehmode tundemärgiks. Ometigi on nutmine esimese hingetõmbe järel teine asi, mida me emaihust välja pääsedes teeme. Lapse nutt on hääl, mida sünnitustoa ukse taga närveeriv isa kõige rohkem ootab – nutt kinnitab, et lapsega on asjad korras. Nutul on meie elus väga oluline roll, mille harrastamist hilisemates eluetappides segastel asjaoludel rohkem naiste asjaks peetakse.