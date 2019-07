«Pilt on päris ilus. Triibud, ringid ja sõõrid, mis me paberile panime, juba elavad – need on tänu kuivale tööle tantsijate jalgades. Täna (esmaspäeval – M. M.) näevad liigid esimest korda suurt platsi, siin on ka vajalikku lisaruumi, et tantsija tunneks end paremini. Igale liigile antakse tund aega ning proovi alguses hakkavad seierid tagasi liikuma. Ajast üle minna ei tohi keegi, sest muidu läheb kogu plaan nässu. Enam pole aega midagi õppida – siin on puhtalt suure joonise tegemine. Läbi tuleb võtta ka peale- ja mahaminekud, et iga rühm jõuaks õigesse kohta,» rääkis liigijuht-lavastaja Maido Saar.