Direktoriametisse kandideeris neli inimest, kellest üks oli varem kohtulikult karistatud endine koolijuht Aivo Meema. Gümnaasiumi õpilaste lastevanemad on avaldanud mehe kandidatuuri üle murelikkust.

Otepää gümnaasiumi hoolekogu liige Herko Sunts jagas sotsiaalmeedias uudist, et kooli direktori ametikohale on kandideerimas endine gümnaasiumi juht Aivo Meema. Sunts meenutas Meema minevikku ja süüdimõistmist omastamises ning avaldas lootust, et direktori valikul tehakse tark otsus.