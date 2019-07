Metsa uuendamise eest soovitakse pea kaks korda rohkem toetust kui eelarves raha

Kokku küsiti metsataimede istutamise, hooldamise ja maapinna ettevalmistamise eest toetust 1,53 miljonit eurot, toetuseelarves on aga raha pea poole vähem – 800 tuhat eurot. Kuna eelarvest ei jätku kõikide taotluste rahuldamiseks, arvutatakse välja rahastamise määr, millest rohkem kellelegi toetust ei maksta. See annab eelise väikemetsaomanikele, kelle taotletud summad on väiksemad.