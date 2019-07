Siberist otse juubelilaulupeole

Aasta siis oli 1969. «Läksime ema ja vanaemaga juubelilaulupeole. Mäletan, et hirmus palav oli,» meenutas Sangaste perearst Tatjana Laadi oma esimest suurt kultuurisündmust. Tal on see tänaseni hästi meeles, kuigi tollal oli ta vaid kuueaastane. Tallinnasse jõudis ta koos ema ja vanaemaga nädal aega enne pidu oma eelmisest kodust, Siberist.