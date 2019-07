Lõuna-Eesti Postimehe meeskonnaga liitus kogenud ajakirjanik

«Eks mu uus amet ole otseselt seotud sellega, et Põlvamaal lõpetas ilmumise ajaleht Koit, kus töötasin uudistetoimetajana viimased 24 aastat. Sealsed inimesed ning teemadering said selle ajaga päris hästi tuttavaks. Usun, et ka põlvamaalased teavad mind päris hästi, kuigi ajavad vahel segamini toimetuses varem töötanud fotograafi ja spordireporteriga – meil on sarnane habe,» märgib mees ise.