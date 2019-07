«Vanim amet pidi olema aedniku oma, mitte see, mida seni arvasite. Meie pere nooremaednikust sai neljanda taseme kutseõppe lõpetanu. Aednikupüksid on nüüd naise jalas,» märkis Taro, kes on Põlva vallavolikogu liige ja endine Põlva maavanem.