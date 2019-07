Tomatikasvatajad peavad välismaise köögiviljaga olelusvõitlust

Intsu talus on kasvuhoonete all üks hektar maad. «Proovime ja katsetame ka ise pidevalt, millised sordid kasvavad paremini ja on maitsvamad,» ütleb talu peremees Voldemar Kamenik.

Eesti suurima tomatikasvataja AS Sagro omanike hiljutine otsus kahjumis ettevõte maha müüa on pannud ka teised kodumaised tomatikasvatajad tulevikule mõtlema. Põlvamaal Voorepalu külas asuv Intsu talu tuleb praegu küll ots otsaga kokku, kuid pankrotioht on mitmel korral ka neid varitsenud. Tomatikasvatajate ühine mure on odav välismaa köögivili.