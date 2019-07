Küsitlus: mida arvate alkoholiaktsiisi langetamisest?

Kaupo Kutsar, talunik

«Ei olnud mõistlik, sest tekitab asjatult piiri­ülest segadust. Eks need Lätist ostetud kogused vähenevad ajapikku ise. Kuid see toob liigset tähelepanu ja seetõttu pigem hoiab teema aktuaalsena ja soosib piirikaubandust. Lisaks veel, et hambapastat tuubi tagasi toppida on väga keeruline.»

Taavi Matus FOTO: Paul Poderat

Taavi Matus, ehitaja

«Alkoholiaktsiisi asemel oleks võinud langetada hoopis kütuseaktsiisi, aga alkoholi käin ikka ostmas üle piiri Lätist.»

Ronald Eiland FOTO: Paul Poderat

Ronald Eiland, tudeng

«Arvan, et valitsuse otsus aktsiisi langetada oli puht populistlik ja pisut rumal idee, kuna eesmärk oli väidetava enamiku soovidele järele anda ning neile meeldida.»

Annika Marjapuu FOTO: Erakogu

Annika Marjapuu, lasteaia­kasvataja

«Leian, et mind see ei puuduta, kuna tarbin alkoholi vähe. Nii jääb rohkem makse küll Eestisse ja jooke ei tooda enam suurtes kogustes üle piiri. Oleksin tunduvalt rohkem rahul, kui langetataks kütuse, toidu ja elektri hindu.»

Kairit Kits FOTO: Erakogu

Kairit Kits, klienditeenindaja

«Otseselt mind see ei puuduta, kuna ma eriti alkoholi ei joo. Kindlasti hakatakse nüüd Eestist ka alkoholi rohkem ostma, aga need, kes on harjunud Lätis käima, käivad seal edasi.»

Egne Vent FOTO: Erakogu

Egne Vent, raamatu­pidaja-assistent

«Laias laastus mind see alkoholiaktsiis ei mõjuta, kuna tarbin vähe. Ausalt öeldes ei teagi, mis alkohol maksab ja kas või kui palju see odavamaks on läinud. Kuna ostan väga harva ja korraga väga vähe, siis ega ma hinda vaata.