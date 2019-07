VIDEO: Võru linnast käis rahesadu üle

Raheterad on ebakorrapärased jäätükid, mille läbimõõt on Vikipeedia andmeil 0,5-20 sentimeetrit. Suuremad raheterad esinevad koos äikesega. Raheterad langevad enamasti rünksajupilvedest. Rahe tekkeks on äikesepilves tarvis tugevaid tõusvaid õhuvoole ja külmumist tavalisest madalamal kõrgusel.