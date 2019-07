55-aastane Rain on jätkuvalt leidmata

Võru piirkonnavanem Anti Paap ütles, et politsei on ühes kohalikega viimasel nädalal mehe kodu lähistel Kurõ külas viinud läbi mastaapsed maastikuotsingud kontrollides sealseid põlde, teeservi ja metsamassiive ahelikes, droonide ja teenistuskoertega. Ka on kontrollitud mahajäetud maju, veekogusid paadiga ja teisi kohti, kus mees tavapäraselt liikus.

„Palume võimalusel, et kohalikud elanikud kontrolliks täiendavalt veel üle oma kinnistud ja sinna jäävad hooned veendumaks, et Raini seal juhtumisi ei ole,“ ütles piirkonnavanem Paap.

Ta selgitas, et politsei on varem kordi mehe leidnud mõnest teeservast magamast, samuti on mees ulualust otsinud piirkonda jäävatest mahajäetud majadest. Lähedase sõnul on ta ka varem päevi ja isegi nädalaid kodust eemal olnud, kuid seekord paneb muretsema just asjaolu, et keegi kohalikest ei ole viimastel nädalatel Raini külapeal liikumas näinud.

„Teada on, et mees lahkus kodust tüliga ning pärast seda nähti teda veel 22. juunil Misso kaupluse juures. Võimalik, et mees otsustas koduse tüli tõttu pikemaks ära minna. Samas võis ta ebaadekvaatses seisus külavahel liikudes ohtu sattuda. Sestap palumegi kohalikel oma valdused üle vaadata ning kui kellelgi on veel infot, mis aitaks Raini leida, andke sest hädaabinumbril 112 teada,“ ütles politsei piirkonnvanem.

Möödunud nädalavahetusel sai politsei teate, et enam kui nädal tagasi, 22. juunil Võrumaal Rõuge vallas kodust teadmata suunas lahkunud 55-aastane Rain pole seniajani tagasi koju tulnud.

Rain on kõhnema kehaehitusega ja lühikest kasvu. Kodust lahkudes oli tal seljas pikkade varrukatega punane särk ning jalas hallikad püksid ja musta värvi kingad.