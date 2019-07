Juubelipeo avakontserti nautis 82 000 inimest

Rongkäiguga lauluväljakule saabunud juubelipeo tule kandsid 25 000 avaühendkooris seisnud laulja silme all peo alguses torni laulupeo kunstilised juhid. Tule süütamisele järgnes kolme ja poole eesti muusika hittide paraad, mida kroonisid õhtu lõpetuseks lava ja rahvaga koos lauldud ühislaulud.

Lauluväljakul tegutsevale meditsiiniteenistusele möödus päev plaanipäraselt. Kuna platsil oli varasemate päevadega võrreldes rahvast rohkem, siis oli pisut enam ka pisipöördumisi. Meditsiiniteenistus paneb siiski kõigile homme laulupeole tulijatele südamele, et peopäeva jooksul joodaks piisavas koguses vett ning kindlasti tuleks ka korralikult süüa, et pikk päev võimalikult mugavalt mööda saata.

Politseil tuli põhiliselt tegeleda kaotatud ja leitud asjade ning eksinud lastega. Homset silmas pidades tuletavad korraldajad meelde, et lauluväljaku pääslate juures on lisaks turvatöötajatele ka G4S vabatahtlikud, kes juhendavad ja suunavad külastajaid ning jagavad väikelastele mõeldud käepaelu, millele saab vanem oma telefoninumbri kirjutada. Kui laps peaks rahvamassis saatjad silmist kaotama, siis käepaelal oleva kontakti abil on võimalik laps saatjaga kiiremini kokku viia. Käepaelu võib küsida ka Oru värava juures asuvast infopunktist.