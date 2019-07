Riigikogu esimees külastab homme aasta küla kandidaati Valgamaal

Kodukant korraldab aasta küla valimist kaheksandat korda. See toimub üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile oma aasta küla. Seekordsete kandidaatide seas on nii külasid, külade gruppe kui ka üks alevik. Väikseimas kandidaatkülas on elanikke 40, suurimas 1500. Eelmisel korral pälvis Eestimaa aasta küla tiitli Läsna-Loobu Lääne-Virumaal, kes osutus ka rahva lemmikuks.