Tõrva tantsustuudio sõitis tagasiteel läbi kahekordse vikerkaare

«Emotsioonid on loomulikult ainult positiivsed,» rääkis Tõrva tantsustuudio Lys juhendaja Ulvi Riitsalu «Meelde jäi see, et ilmataat oli tantsijate poolel. Võtan muidu alati kaasa kõik päikesekaitsevahendid, kuid kuna seekord lubati väga vihmast nädalat, jätsin need koju. Pärast selgus, et neid oli hädasti vaja. Õnneks aitasid mind Tallinna apteegid.»