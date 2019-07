«Kui annan koolis tundi, on minu ja õpilaste vahel õpetaja-õpilase suhe. Kui aga olime välismaal, said meist nagu töökaaslased. Õpilased ei vaadanud mind enam nagu õpetajat,» rääkis Maltal ja Gruusias täiendusõppel käinud pedagoog Katrin Uffert.

Restorani- ja kokandusvaldkonna teadmisi jagava Ufferti sõnul andis töötamiskogemus teises riigis võimaluse mitte ainult kokata koos professionaalsete kulinaaridega, vaid tutvuda ka kohaliku eluolu ja kultuuriga. «Maltal on tavapärane, et renditakse välja üks tuba suurest korterist. Kui läksime esimest korda korterisse, tuli meile suure üllatusena, et üheskoos elavad võõrad inimesed, kelle seas olid nii mehed kui naised,» meenutas Katrin Uffert põnevat vahejuhtumit.