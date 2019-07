Sõmerpalu kross üllatab ettepoole saltoga

Sõmerpalus 12. korda korraldataval suurel motoõhtul saab näha viit motospordiala. Publikumagnetiks on aastatega kujunenud võrride ehk säärude sõit – see omamoodi kostüümivõistlust on maailmas ainulaadne. Enduurosõidul turnivad tsiklimehed kivide ja palkide peal. Õhtu kulminatsioon on Väino Leoki karikale sõidetav superfinaal. Pärast krossi näidatakse vaatajatele trikihüppeid.