Leivategija Võrumaalt: laulupidu on Eesti rahvale väga tähtis

«Mai keskel saatis üks tuttav teate, et otsitakse laulupeo ühisvaatamise korraldajat Võrumaal,» rääkis Loosi külaelu eestvedaja Varje Kuusik. «Mina sain esimese hooga aru, et otsitakse väikest küla ja sellepärast me suure hooga kandideerisimegi.»