Korralduslik suursaavutus

Viis aastat tagasi leidsin end mõttelt, et polegi senini üldlaulupeol käinud ja kuhu see siis eestlasena kõlbab. Eeldasin, et kohapealne emotsioon on kuidagi suurem kui televiisori vahendusel kogetu. Ega ausalt öeldes ei olnud, pigem ehk isegi vastupidi, kuigi süda on rahul, et olen seal korra ära käinud.

Eelkõige jäid meelde väga kuum ilm ja rahvamassid. Lõpu kõige ilusamate laulude ajaks sättisin end kenasti rahva keskele, aga et inimesed mu ümber pigem mõmisesid kui laulsid ja lavalt polnud ka laulu eriti ei kuulda ega ka lauljaid näha, siis tuli kokkuvõttes järeldada, et vaatamise-kuulamise elamuse saamiseks on televiisoripilt oma lähiplaanide ja korraliku heliga isegi parem.

Nii et kuidagi süüdi ma ennast ei tunne, et seekord kohale ei ilmunud. Ja seda ei peaks tundma ka keegi teine, kes oma ligimeste vastu lahke on.

Eelnevast hoolimata on mul hea meel, et selle sündmuse korraldamisega nõnda palju vaeva nähakse ja et see inimestele niivõrd korda läheb. Kui neid analüüsima hakata, on laul ja tants ju võrdlemisi absurdsed entiteedid – enese rütmiline liigutamine või sõnade meelevaldne helisagedustega sidumine ei ole ju kuigi produktiivsed tegevused, kuigi mängivad me heaolus suurt rolli.

Enim ehk avaldab aga muljet see, kui suurelt on tänavuse peo korraldamine ette võetud.

Ka oma töös võib vahel märgata, et enda arvates põnevad kirjutised muusikast pakuvad huvi üsna kitsale ringile inimestele.

Seda toredam on näha, et just selline on üks meie maa elanike koosmeelt enim määratlev sündmus.

Olin tänulik kolleegidele, kes jaksasid kaasas käia pea igal pool, kuhu laulupeo tuli meie piirkonnas liikus. Sest tundus, et see käis mööda Eestit ringi vähemalt pool aastat ja mitu korda otsast peale. Tegelikult vist küll veidi vähem. Reedest laupäeva keskpäevani saabus e-postkasti tosin peoga seotud pressiteadet.