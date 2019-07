Video ja fotod: Valgamaal nähti võimalikku tornaadot

«Lapsed kirjeldasid, et nad märkasid tumedat pilve ning arvasid, et tegu on suitsuga. Siis aga vaatasid, et see keerleb ja otsustasid filmida,» ütles Ellen Laanemets, kelle lapsed sündmust pealt nägid. Laanemetsa sõnul nähti võimalikku tornaadot kell 15.48 Tõrva vallas Helmes.