Otepää linnasüda saab uue ilme

„Oleme juba pikka aega teinud tööd selle nimel, et Otepää südalinn saaks kaasajastatud. See elavdab kindlasti linnaelu ja toob külalisi ja noori rohkem kesklinna. Samuti jätkame Eesti lipu loo jutustamisega Otepää linnaruumis,“ sõnas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Otepää Vallavalitsus esitas 2018. aasta alguses rahastamistaotluse EASile projekti „Otepää linnakeskuse väljaarendamine" elluviimiseks. EAS otsustas taotluse rahuldada. Projekti kogumaksumus on 1,6 milj eurot, millest EASi toetus on 1,4 eurot. Otepää Vallavalitsuse omafinantseering on 238 852,65 eurot kahe aasta jooksul.