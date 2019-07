Purjus seeneline unustas sõbrad metsa ennast taga otsima

Seeneline metsas. Foto on illustreeriv.

Politsei sai teate, et Võrumaal Värskas läksid metsa seenele kolm meest, viinapudel põues. Julgustavad lonksud vägijooki võetud, läks iga mees eri suunas metsa, kuni ühel hetkel avastati, et üks neist on kaotsis, kirjutab Lõuna prefektuur oma Facebooki-lehel.