Festival lõpeb peoga Räpinas

Kui tavapäraselt on Peipsi järvefestivali põhifookuses sadamad ja järvel toimuv, siis sel aastal üllatab festivali kaaskorraldaja Peipsi koostöö keskus külastajaid võimalusega kiigata sadamatest veidi kaugemale. Lakesperience projekti raames on välja arendatud jalgrattamatkajatele mõeldud uued marsruudid, mille eesmärgiks on luua huvilistele tõeliselt meeldejääv piirkonna külastuskogemus. Rattamatkade sari sai esmaspäeval alguse Vasknarva sadamast ning lõpeb 14. juulil Räpinas järvefestivali lõpupeoga.