Tõrva Kevade keskuse juurde paigaldati uus DPD pakiautomaat, mis on kasutamiseks valmis.

Uus automaat on osa DPD plaanist paigaldada suvega üle Eesti 32 uut pakiautomaati. Ettevõtte eesmärk on lisada automaate just suurematest linnadest väljapoole.