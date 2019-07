Teater Must Kast kolib juulikuuks Põlvamaale

"Lavastus "Mowgli" annab täiskasvanutele võimaluse taasavastada, kui paljud keerulised maailmaasjad tuleb juba väga noorena enda jaoks selgeks mõelda. Olgu see siis linnas või džunglis üles kasvades. Nooremad vaatajad leiavad kindlasti palju materjali oma fantaasialendude ja tulevaste mängude jaoks veel pikaks ajaks. Ja üks asi veel - Eestis tehakse palju suveteatrit, aga "Mowgli" sobitub oma energiliste džunglilugude ja ringijooksvate hundi- ja loomakarjadega meie juulikuusse veel eriti hästi! Oh, ja lisaks on seal ju tantsud, võitlusstseenid, lummav loodus, toss ja kõik see, mis sellest kõigest ühe toreda suvise teatrielamuse teevad," lisas lavastaja Birgit Landberg.