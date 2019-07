VIDEOLUGU: Piirivalvurid õpetati juga juhtima ja voolikut viskama

«Kuna Värska komando isikkoosseis on väiksearvuline ja ressurss on veidike piiratud, siis koostööna püüame leida lahenduse, et mingid asjad koos piirivalvuritega nõnda lahendada, et meil oleks väike abikäsi kõrvalt olemas,» rääkis Värska komando pealik Raivo Kunst.

See tähendab, et edaspidi võib piirialadel puhkevate põlengute korral sagedamini näha ka piirivalvureid päästjatele appi minemas. Seda eriti olukorras, kus just piirivalvurid on maastiku- või metsatulekahju avastanud. «Just, tihtipeale on piirivalvurid tulekahju avastanud, esimesena kohal, sest nende liikumine on suurem,» kinnitas Kunst.