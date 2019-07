Põlva vallas hakkab malevasuvi otsa saama

Kaks rühma asus tööd murdma Vastse-Kuustes. Nooremate malevalaste sekka kuuluv Carmel London on sealses malevas kolmandat aastat. «Puhastame raamatukogus riiuleid ja paneme pärast raamatud tagasi. Oleme ka rohinud ning noortekeskust koristanud. Järgmisel aastal lähen kindlasti suurte malevasse.»

Vastse-Kuuste teises rühmas on vanemad noored. Viis aastat malevas käinud Henri Sinivee, Markus Laan ja Kevin Siim rääkisid, et seal on head sõbrad ning ka töö jõukohane, kuigi tahtmine oleks juba mõne mehisema ameti järele. Vaba aega veedetakse põhiliselt jalgpalli ja lauamänge mängides, aga leitakse muudki tegevust. Hakkama saadakse ka söögitegemisega.