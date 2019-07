Käärkamber saab uue altarimaali

Maali uuendamise idee sündis 2017. aastal. Praegu ripub käärkambris prinditud reproduktsioon maalist, mis kujutab Jeesust Emmause teel. Uus maali autor on kunstnik ja arhitekt Martti Ruus. Maali on korduvalt muudetud ja nagu keskaegsele altarimaalile kohane, on ka sel mitu kihistust. Esialgsest ideest – Jeesus viljapõllul – on saanud teistsugune maal.

Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pill märkis, et käärkambri altarimaalide õnnistamisi Eestis väga sageli ette ei tule. «Üks suur asi on Jumala abiga valmis saanud, sellised asjad tehakse sajanditeks ja praegune kogudus on oma jälje järeltulevatele põlvedele jätnud. Mida vähem inimlikku taolistes tegemistes on, seda suurem on Jumala au,» lisas Ivo Pill.