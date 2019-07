Maaleht kirjutas hiljuti, et leidis Tallinna keskturult ostetud maasikatest dimetoaati ja ometoaati. Need on putukatõrjevahendid, aga ka närvimürgid, mida ei või Eestis maasikate kasvatamisel kasutada. Mainitud marju müüs turul Valgamaal Tõrva vallas asuv Sepakõrtsi talu.