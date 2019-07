Suurvõistluse tarbeks napib majutuskohti

Otepää linnas asuva Reede villa omanik Aivo Puidak rääkis, et tema majutusasutuses läks viimane koht jagamisele kevade alguses. «Nii kui suur- ürituse kava välja tuli, broneeriti kohad ära,» märkis Puidak. Ta lisas, et rallihuvilised küsivad veel praegugi, kas neil vabu kohti on. Puidaku sõnutsi on enamik nädalalõpu klientidest rallihuvilised.