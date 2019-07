Meerapalu elanikud nurisevad viletsa tee pärast

Mehikoorma-Meerapalu riigitee nr 22294 viimane lõik enne Meerapalu küla on kruusakattega ja selle läbitavus on eriti halb vihmaperioodidel. Tee läbitavuse tagamine on oluline ka päästeteenistusele, kiirabile, olmejäätmete vedajatele ja paljudele teistelegi.

Kohalikud on teinud valla üldplaneeringu koostamise käigus ettepanekuid, kuidas oma külla elanikke tagasi tuua ja arendada ettevõtlust. Soovitakse arendada sadamaala, kuna see kant on ajalooline kalastuspiirkond. Selleks kõigeks on vaja juurdepääsutee korda teha.