Video: Vene mõmmik käis taas Valgamaal koduõuel

Eile kell 21.33 said päästjad teate, et Valga vallas Valgast umbes 12 kilomeetri kaugusel Tõlliste külas on maja hoovi peal karu, kes hirmutamisele ei reageeri. Päästjate saabudes põgenes loom metsa ning kellelegi kahju tekitada ei jõudnud. Ilmselt tekitasid karus huvi majapidamises leiduvad mesitarud.

Priit Pindma, kelle kodu karu külastas, ütles, et pererahvas suutis looma oma jõududega mesitarudest eemal hoida. «Eks ta tarude pärast tuli siiapoole. Kuulsime, et ta oli Hummulis mesinikule päris korraliku kahju tekitanud.»

Agressiivselt karu ei käitunud, pigem luusis niisama õuel ringi. «Ta oli minust mitte rohkem kui 10 meetri kaugusel. See oli natuke hirmuäratav, kui ta tagakäppadele tõusis,» lausus Pindma, kes püüdis karu ka videole.

Et ilmselt on tegu ühega neist karudest, kes hiljuti Valgat väisasid, annab tunnistust, et karu kõrvas nähti taas kollast plaati. «Saime kohe aru, et see on üks nendest. Tean, et meie piirkonnas karusid ei ole. Umbes viisteist aastat tagasi üks eksles.»

Teist karu näha polnud. «Päästeamet ka ei ole teist vist näinud päris pikka aega. Ei tea, kuhu too uitama läinud on,» lisas Pindma.

Valgalanna Anastasya Kikkas ütles, et tema laps oli samas talus sugulaste juures. «Jooksime ja tõime lapse ära. Lapsed päeval jalutasid, tulid tuppa ja ütlesid, et mõmmi oli tee peal. Alguses ei uskunud, et mis mõmmi. Karu oli lastele päris lähedal.»

Jahimees Aavo Kikkas jõudis kohale siis, kui karu oli juba õuelt metsa lahkunud. Mehe sõnul võib loom ühel hetkel inimestele ohtlikuks osutuda. «Ta on kaks kuud juba siin ringi käinud. Paistab, et ta inimesi ei pelgagi. Ta ei teinud väljagi, et kui inimene kisas ja pildus teda puuhalgudega. Nad on praegu veel väiksed, aga edaspidi, kui nad on inimestega kohanenud, võivad nad saada inimestele ohtlikuks, sest nad ei karda neid.»

Jahimees Tõnis Balodis lisas, et varem Valgat külastanud kaks karu on tõenäoliselt Venemaal inimeste poolt üles kasvatatud ja ilmselt seetõttu ka inimesi ei pelga. «Kui Venemaal karupojad ilma emata jäävad, siis nad kasvatatakse üles ja pärast lastakse lahti.»

Ka Balodis ei teadnud öelda, mis võib olla saanud teisest karust, sest viimati lahkusid nad Valgast eri suundades. Et metsloom võib ohtlik olla, tõdes ka tema. «Kui nad ikka jäävad ümber linna kõndima, tuleks nad tegelikult ära uinutada ja viia kuskile sügavasse metsa, kus ei ole inimasustust lähedal.»