Tõmmud mehed pakuvad kahtlase kvaliteediga teenust

Viimastel päevadel on politseini Lõuna-Eestist jõudnud teated, et siin-seal liiguvad ringi tõmmud mehed, kes pakuvad eraisikutele kas vihmaveerennide paigaldamise teenust või katuseparandustöid.

«Hetkeseisuga on meile tulnud info Tartust, kuid kuuldavasti nähti samu mehi nädal tagasi ka Viljandimaal ja tavaliselt liiguvadki sellised rändkaupmehed maakonnast maakonda,» tõdes Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Politsei soovitab, et nagu igal muulgi juhul veenduks inimesed enne selles, millise kvaliteedi ja hinnaga teenust pakutakse. Samuti võiks ettemaksu igaks juhuks mitte anda enne, kui tööd tehtud ja klient saaduga rahul.

Virk täpsustas, et antud juhul pole politseile teada, et keegi teenuse tellinuks ja sellega rahul ei oleks.

«Paraku on varem olnud juhtumeid, kus erinevad ukselt-uksele pakkumised on osutunud püüdeks heausklikelt inimestelt raha saada ilma, et töid üldse või küsitud hinna vääriliselt tehtaks,» selgitas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Margus Sass.