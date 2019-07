Galerii: Räpina aianduskool sai moodsa masina

Täpsemalt alustas täna aianduskooli kasvuhoones tööd automaatselt taimede kastmisvee pH-taset reguleeriv seade, mida on Eestis tehtud neli tükki.

Seade töötab lihtsal põhimõttel. Vesi tuleb sinna jõest, mis puhastatakse enne filtritega ära. Kõik ringlev kastmise vesi läheb läbi seadme, mis kontrollib pH-taset. Seadme tünn mahutab 2000 liitrit vett. Masinas toimub koguaeg kontroll ja seal tehakse vesi valmis sellise pH peale, mis vajalik on. Kui masinast hakkab vett kuluma, siis lisandub sinna seda koguaeg juurde. Koguaeg toimub tsirkulatsioon. Miks selline seade vajalik on? Selleks, et taim omistaks toitaineid. Kõrge pH-tasemega veest ei saa taim vajalikke toitaineid kätte.