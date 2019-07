Turismimagnet lõi uksed valla

Sangaste mõisa teatel on tegu eelkõige pereturismi silmas pidava külastuskeskusega, mis tutvustab leiutiste rohkust krahv Bergi kaasaegses maailmas aastatel 1845–1938. Just siis toimus tolle aja inimesele uskumatuid muutusi: leiutati auto, elekter, telefon, lennuk ja palju muudki ning kodudesse ilmusid kodumasinad.

«Just sellist laadi külastuskeskust on maakonda väga vaja olnud, kuna sisetegevust pakkuvaid atraktsioone on vähe,» ütles Sangaste mõisa tegevjuht Signe Hunt. «Mul on hea meel, et just meie saame edaspidi pakkuda kõigile vahvat tegevust ka vihmase ilma korral. Lisaks saame tutvustada krahv Bergi ja tema tegemisi, mis suurel määral on Eesti elu mõjutanud ja iseseisva riigi loomist toetanud.»