Kevadtormi tõttu ema kaotanud põdravasikad ootavad oma saatust

Alaveski loomapargi juhi Rein Kõivu sõnul vajavad põdravasikad praegu veel lutist toitmist, seetõttu hoitakse neid väiksemas tarandikus. Hiljem on plaan lasta nad suuremale alale. «Kui põdrad viiakse Slovakkiasse, paneme nad seniks suuremasse aeda,» rääkis Kõiv. «Kui nad jäävad hiljem aga Eesti metsadesse, on meil viis hektarit aeda, et neid vabasse loodusesse laskmiseks inimestest pigem võõrutada.»