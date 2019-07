Muuseumis saab peatselt aimu autode ja nende juhtide võimusuhetest

Nõukogude ajal näitas auto mark ja värv sinu staatust. Kõrgetel ülemustel pidi olema ilmtingimata must Volga ning kui see anti madalamal ametipostil olevale isikule, värviti masin siniseks. Nüüd on see restaureeritud jälle mustaks, teadis Kanepi vallas Varbuse asuva maanteemuuseumi kuraator Paavo Kroon.