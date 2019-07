Küsitlus: kuivõrd usaldate viimaste uudiste valguses maasikamüüjaid?

Viktor Hanson, pensionär

«Ma ei ole ise praegu turult maasikaid ostnud, kasvatan ise. Aga kõik on võimalik. Muidugi see mürgitamine ei ole uus asi. Ikka püütakse nii teha, kuidas rohkem kasu saab. Praegusel ajal see nii käib.

Heidi Mõttus FOTO: Tiit Loim

Heidi Mõttus, lillemüüja

«Usaldan. Loodan, et siin ei ole ikka midagi, et need on ikka puhtad maasikad. Need kindlasti pole välismaa maasikad, kellegi talu marjad on (viitab maasikatele, mida oli just ostnud – toim). Aga kindlasti on selliseid, kes kasutavad neid keelatud aineid. Olen täiesti kindel, et sellelgi, kes oma toodangut mahedana müüb, ei ole kõik mahe. Mul on endal paar tuttavat, kes ütlevad, et on mahe, aga tegelikult nad kasutavad ka näiteks õunapuudel kevadel mürke ja ütlevad, et ega muidu saaki saa. Tegelikult näed ära, et Eesti maasikal ja välismaisel on vahe. Välismaa oma läheb jube ruttu plekiliseks.»

Luule Krüüner FOTO: Tiit Loim

Luule Krüüner, pensionär

«Ei ole eriti maasikaostja, sest olen diabeetik ja ei tohi maasikaid süüa. Ostsin kunagi ära, aga isegi ei tea, kas olid Eesti maasikad. Siin on neil mõnikord ka vale kaup. Ma ise ei ole maasikatest huvitatud. Aga mõtlen, kas see jutt on õige, kui perenaine nii kindlalt ütleb, et tal ei ole mürgitatud maasikad. Ja analüüsid on erinevad. Mis seal siis olla saab, kellel õigus on? Seda küll ei ole, et nüüd üldse ei usalda. Kui ma ikka tahan, siis ostan.»

Mare Oherjus FOTO: Tiit Loim

Mare Oherjus, pensionär

«Maasikatega on kõik korras. Ma ei usu, et kõik nii halb on. Usun, et inimesed on ausad. Kui juhtus ühel natukene, siis sellest ei pea nüüd hulluks minema. Mina pole usaldust kaotanud, mul on kõik tuttavad turu peal ja kõik on tublid. Ma küll ei ütle, et seal midagi pahasti on, ikka ostan, murelit ja kõike. Ise kasvatan ka, pakun teistelegi, sööme kõik koos.»

Natalja Libina FOTO: Tiit Loim

Natalja Libina, õmbleja